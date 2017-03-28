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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Третья полоса
Общество
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Надежное средство

Российская платежная карта «Мир» получит широкое распространение
Надежное средство

В последнее время часто в СМИ появляется информация о национальной платежной системе и платежных картах «Мир». За разъяснениями мы обратились к управляющему Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Маргарите Одинцовой.

Р.В. – Зачем России нужна Национальная система платежных карт?

М.О. – Наличие развитой Национальной системы платежных карт – это важный показатель развития экономики и финансовой системы страны. Такие системы успешно работают во многих странах мира, например, в Японии, США, Китае и т.д. В России в кратчайшие сроки с нуля была создана Национальная система платежных карт (НСПК), процессинговый центр которой обрабатывает все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем. Это гарантирует бесперебойность операций по международным картам вне зависимости от геополитической ситуации и обеспечивает безопасность проведения операций по ним.

Р.В. – Кому принадлежит идея наименования карты «Мир»?

М.О. – В мае 2015 года по итогам всероссийского творческого конкурса по созданию бренда национальной платежной карты был выбран номинант из Удмуртии, предложивший наименование карты «Мир». В декабре 2015 года уже были выпущены первые платежные карты «Мир».

Р.В. – В России используются карты международных систем Visa, MasterCard, а при разработке карты «Мир» привлекались ли зарубежные специалисты и использовалось ли программное обеспечение международных систем?

М.О. – Программное обеспечение НСПК и карты «Мир» являются продуктами российской разработки, но при этом карта соответствует всем российским и международным стандартам безопасности. Использование в национальных платежных картах российских технологий позволяет оперативно адаптировать доработки различной сложности.

Р.В. – А что происходило в 2016 году в части развития национальной платежной системы?

М.О. – В 2016 году НСПК и банки занимались подготовкой банковской сети (банкоматов и POS-терминалов) к приему карт. Важно было не просто выпустить карту и выдать ее клиентам, а подготовить инфраструктуру для ее обслуживания, создать необходимые условия, чтобы ею было удобно пользоваться. Сейчас в платежной системе «Мир» уже около 190 банков, из которых более 50 выпускают карту «Мир». В число участников НСПК вошли банки с государственным участием – Сбербанк, Банк ВТБ24 и ВТБ, Россельхозбанк. Актуальные данные можно посмотреть здесь: https://locator.mironline.ru/infografika/.

На сегодняшний день банковская инфраструктура в России практически готова к приему карт «Мир». Крупнейшие ритейлеры уже принимают карту «Мир» к оплате (порядка 85% POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях страны), и к приему готова почти вся банкоматная сеть. Ситуация в Рязанской области соответствует общероссийскому уровню.

В настоящий момент на территории России выпущено почти 3 млн. карт «Мир». Согласно планам НСПК, объемы эмиссии банковских карт «Мир» в 2017 году значительно превысят показатели предыдущего года.

Р.В. – Какая ситуация с платежной картой «Мир» сложилась в нашем регионе?

М.О. – Что касается показателей Рязанской области, то по состоянию на 1 января 2017 года на территории нашего региона была выпущена 2131 банковская карта «Мир». По ним в 2016 году были совершены операции по снятию наличных денег в количестве 3043 операций на сумму около 17 млн. рублей, по безналичной оплате за товары или услуги – 2851 операция на сумму 6 млн. рублей. Естественно, в текущем году показатели будут значительно выше. В Рязани выпуск и обслуживание карт «Мир» осуществляет большинство банковских учреждений, и их количество планомерно увеличивается. Последние данные можно посмотреть на интерактивной карте города на сайте http://mironline.ru.

Р.В. – У многих бюджетников и пенсионеров уже есть банковские карты. Выходит, им придется заменить их на карты «Мир»?

М.О. – В настоящий момент в Государственной Думе рассматривается пакет поправок в Закон «О национальной платежной системе», устанавливающий сроки перевода бюджетных и социальных выплат на карты «Мир».

Перевод клиентов бюджетной сферы планируется сделать плавным и максимально комфортным для самих бюджетников. Планируется, что с 1 июля 2017 года «новые» работники бюджетных организаций и пенсионеры (то есть те, кто устроился на работу или вышел на пенсию после 1 июля) сразу будут получать карту «Мир». Для тех, кто уже работает или получает выплаты из бюджета и внебюджетных фондов, перевод выплат на «Мир» завершится к 1 июля 2018 года.

Переход же действующих пенсионеров на карты «Мир» планируется завершить к 1 июля 2020 года, при этом выдача карты «Мир» будет происходить по мере истечения срока действия их нынешних карт.

Важно отметить, что законопроект сохраняет действующее право граждан выбрать способ получения зарплатных средств и пенсионных выплат. Так, если в настоящее время гражданин получал бюджетные средства наличными или на счет, к которому не привязана карта, то и после вступления поправок в силу эта возможность будет сохранена.

Р.В. – А всем ли будет удобно пользоваться картой «Мир»?

М.О. – Следующий этап стратегии развития НСПК – продвижение национальных платежных инструментов на международном рынке. Реализация этого этапа подразумевает также расширение функционала карт и насыщение продуктовой линейки национальной системы актуальными платежными продуктами и сервисами.

Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Р.В. – Спасибо вам за беседу!

Дмитрий Львов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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