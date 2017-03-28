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28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Уроки вне расписания

Уроки вне расписания

Парламентские выборы в Абхазии и Болгарии. Приезд в Москву одного из кандидатов на президентский пост во Франции – Марин Ле Пен и ее встреча с Владимиром Путиным. Отложенные на осень выборы президента Российской Академии Наук. Серьезный разговор на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте России. Несанк­ционированные, а следовательно, незаконные акции, организованные оппозицией в ряде российских городов (видно, кому-то не дает покоя желание продвинуть идею «майдана» и к нам). Ситуация вокруг нашей посланницы на «Евровидение» Юлии Самойловой. Теракт в Лондоне и взрывы на складах боеприпасов под Харьковом. Убийство в Киеве беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова… Эти и другие события вместила в себя минувшая неделя.

На минувшей неделе отмечали свой профессиональный праздник работники культуры, на эти дни пришлась и подготовка к традиционной Книжкиной неделе, стартовавшей официально вчера. Отметили «свой день» театры кукол и готовились к профессиональному празднику, что пришелся на вчерашний понедельник, все театры мира, а значит, и наши – большие и малые, академические и самодеятельные.

На торжественном приеме по случаю вручения президентских премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества, что состоялось на прошедшей неделе в Кремле, Владимир Путин призвал деятелей культуры искать и находить язык, который понятен и интересен подрастающему поколению, который помогает детям осознать значимость таких понятий, как патриотизм, справедливость, великодушие, дружба, просто порядочность. Призыв весьма актуальный.

Что сегодня читают дети, что смотрят? На прилавках книжных магазинов, казалось бы, изобилие детской литературы – яркой, привлекающей иллюстрациями и вкладками с заданиями: раскрась, вырежи, наклей… Не станем дискутировать, насколько это хорошо – резать и раскрашивать книжки. Это тема, скорее, для специалистов книгоиздательского дела, психологов и педагогов. Просто присмотримся. На первом плане – принцессы, феи, привидения, вурдалаки, колдуны… Не будем сгущать краски: да, в хороших книжных супермаркетах есть и отечественная, и зарубежная детская классика, причем по вполне реальным ценам. Но она, как правило, скромно ждет на полках, не выходя на «авансцену». Мало чем отличается и ситуация с детским кинопрокатом. Несколько изменили ее мультсборники, что в последнее время стали предлагать кинотеатры, включая в них наши признанные мультипликационные шедевры. Но увидеть хороший фильм, рассчитанный на подростков, весьма непросто. Практически исчезли из теле-радиопрограмм детские, юношеские передачи, резко сократилось число качественной детской, подростковой прессы, вместо которой решили предложить разнообразные, сомнительного качества комиксы.

Кто-то скажет: какая пресса, какие радиопередачи – дети с памперсного возраста сидят в гаджетах и ничто уже не сможет им заменить общение с Интернетом. Но отчего-то в той же Японии, которая в плане новых технологий впереди планеты всей, считают необходимым прививать любовь к качественному чтению с дошкольного возраста. Может, оттого, что японцам не все равно, каким оно станет – будущее поколение, какие ценности, какие традиции сохранит? И насколько в итоге оно будет подвержено пагубным влияниям «извне»? Может, и нам пора об этом серьезно задуматься? Пока еще не совсем поздно.

…Среди награжденных на минувшей неделе деятелей культуры – Леонид Аронович Шварцман. Классик отечественной анимации, как назвал его Президент, вручая награду. Не все, возможно, сразу вспомнят автора, который подарил нам более пятидесяти замечательных фильмов. А вот его Чебурашку, Крокодила Гену, котенка по имени Гав знают, любят и помнят миллионы. Потому что на этих фильмах они учились добру, дружбе, справедливости. Побольше бы сегодня таких уроков.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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