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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Вторая полоса
Праздник
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27 марта – День войск национальной гвардии РФ

Уважаемые бойцы Отдела Росгвардии по Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Созданная год назад Президентом РФ В.В. Путиным национальная гвардия призвана выполнять масштабный комплекс задач исключительной важности, который включает борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану стратегически значимых объектов, контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и охранной деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности.

Рязанские гвардейцы уже доказали свой профессионализм, преданность долгу, готовность служить Отечеству, в любую минуту прийти на помощь людям.

Уверен, что глубокие знания, ответственность и личное мужество позволят сотрудникам ведомства и впредь выполнять свои обязанности на высоком уровне, что будет способствовать сохранению социально-политической стабильности в регионе.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегкой службе на благо России и Рязанской области!

Врио губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов

 

Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

От имени депутатов областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Новая государственная силовая структура – национальная гвардия РФ – создалась в 2016 году с целью противостояния терроризму и организованной преступности. Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – оберегать жизнь и покой людей, бороться с нарушениями законности и правопорядка.

К работникам вашего ведомства предъявляются самые высокие требования. Сегодня Росгвардия объединила в своих рядах лучших бойцов внутренних войск и спецназа. Профессионализм, компетентность, бескомпромиссность рязанских офицеров, несомненно, будут служить залогом обеспечения безопасности наших граждан, укрепления стабильности на территории региона.

Многое предстоит сделать по дальнейшему совершенствованию структуры, развитию оперативно-служебной деятельности. Тесное взаимодействие Росгвардии с органами МВД, государственной власти всех уровней, общественными объединениями позволит решить все поставленные перед вами задачи.

Выражаю уверенность, что вы и впредь с честью будете выполнять свой служебный и гражданский долг.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов и достижений!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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