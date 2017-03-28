Народный фронт – в союзники

Николай Любимов встретился с рязанскими активистами ОНФ

Глава региона пригласил Народный фронт к сотрудничеству.

Во встрече приняли участие сопредседатели регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области – депутат Госдумы Андрей Красов, депутат областной Думы Игорь Трубицын, заведующий травмоцентром при областной клинической больнице Владимир Юдин, руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин, а также руководители рабочих групп и координаторы проектов ОНФ в Рязанской области.

Со стороны правительства в беседе участвовали вице-губернатор Сергей Филимонов, заместители председателя правительства области Елена Буняшина и Владимир Трушкин, ряд министров, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов отметил, что сегодня Общероссийский народный фронт представляет собой мощную силу.

– Это та организация, которая прежде всего помогает людям, а также помогает власти понять то, что мы пока еще не сделали, и то, что нужно сделать в интересах жителей. Проекты ОНФ известны на всю страну: это «Комфортная городская среда», «Убитые дороги», «Интерактивная карта свалок» и другие, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что ознакомился с общественными предложениями ОНФ, которые организация ежегодно направляет правительству области по итогам региональной конференции. Что-то из этого списка уже взято в работу, реализация других предложений требует совместных усилий. Николай Любимов призвал «фронтовиков» к взаимодействию. В том числе предложил высказать свое мнение о том, какие приоритеты должны быть в работе областного правительства и муниципальных органов власти.

Андрей Красов в свою очередь обратил внимание, что в Общероссийский народный фронт по призыву Президента Владимира Путина сплотились неравнодушные люди, которые любят свою страну, свою историю и хотят принести пользу своему региону и стране в целом.