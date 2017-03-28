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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Вторая полоса
Общество
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Пожарам противостоять готовы

Такое утверждение высказано на выездном заседании КЧС при правительстве области

Комиссия по чрезвычайным ситуациям собралась в ДК села Константинова Рыбновского района не только обсудить текущие дела по подготовке к пожароопасному периоду, но и познакомиться с передовым опытом работы по защите населения от огня. По этому показателю Рыбновский район занял в прошлом году первое место в регионе.

Как прозвучало на заседании КЧС, пожароопасный период в этом году начнется раньше обычного. Уже в апреле в леса ограничат въезд автомобильного транспорта и запретят разводить там костры. Как говорят синоптики, весна в этом году пришла на месяц раньше. Несмотря на значительные запасы снега и влаги в почве, большой воды в реках не было, да еще и теплые дни установились. Это может способствовать быстрому высыханию почвы, что весьма неблагоприятно для пожароопасных районов. Также территория области граничит с пожароопасными субъектами Центрального и Приволжского федеральных округов, где тоже велика возможность возгораний в лесах.

– Одна из главных задач сейчас – не допустить палов сухой травы, – сказал начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. – С 10 марта наши подразделения уже совершили 17 выездов на неконтролируемые палы сухой травы. Следует отметить, что ухудшению лесопожарной обстановки способствуют несоблюдение населением и лесопользователями требований пожарной безопасности в лесах, несвоевременное информирование о пожарной обстановке, захламленность территории мусорными свалками. На эти вопросы мы всегда обращали особое внимание.

«Головная боль» членов комиссии по чрезвычайным ситуациям – охотники. С ними, конечно, проводятся постоянные беседы о правилах поведения в лесу, но сотрудники МЧС считают, что жесткий контроль за поведением любителей пострелять по дичи будет всем во благо. В этом году весенняя охота начнется 8 апреля и продлится 10 дней. На заседании КЧС было рекомендовано вместе с лицензиями на охоту выдавать и памятки – как вести себя в лесу, чтобы не допустить пожара.

– В прошлом году мы поработали хорошо, – сказал на заседании КЧС заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев. – На территории Рязанской области не было ни одного лесоторфяного пожара. В этом году все нужно сделать для того, что не допустить возгораний в лесах. Комиссия по чрезвычайным ситуациям еще раз должна проверить состояние и наличие спецтехники в организациях, призванных вести профилактику, и в случае необходимости быстро ликвидировать последствия пожаров.

Наиболее подвержены угрозе лесных пожаров 45 населенных пунктов Рязанской области с населением свыше 8 тысяч человек, 3 объекта экономики, 5 социально значимых объектов и 15 детских оздоровительных лагерей.

Огромная роль по своевременному обнаружению природных пожаров отводится авиационной разведке. На 2017 год из областного целевого финансового резерва для этой цели уже выделено 1,8 миллиона рублей. В состав сил и средств на пожароопасный период входят 12 тысяч человек личного состава и более 1 тысячи единиц техники, а также 5 беспилотных летательных аппаратов. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период могут быть привлечены 5 пожарных поездов Московской железной дороги. Особая надежда на сотрудников государственного бюджетного учреждения «Пожлес». У них и техника, и специалисты, обученные быстро и четко действовать в условиях чрезвычайной ситуации.

Большие надежды КЧС возглавляет и на добровольцев. На сегодняшний день группировка добровольной пожарной охраны составляет около 10 тысяч человек, 72 единицы пожарной и приспособленной техники и 235 мотопомп.

Подчеркивалась на заседании КЧС и важность личной ответственности каждого жителя области за судьбу наших лесов. Это, пожалуй, главный фактор того, будет у нас что-либо гореть предстоящим летом или все-таки обойдемся без пожаров.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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