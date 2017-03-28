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28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Вторая полоса
Общество
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Электронный контроль

Межведомственное взаимодействие в области станет проще и удобнее

В региональном правительстве состоялось заседание комиссии при губернаторе Рязанской области по вопросам местного самоуправления, которое провел вице-губернатор Сергей Филимонов. На заседании обсуждались вопросы контроля за использованием земель сельхозназначения, исполнения налогового законодательства, касающиеся перехода на электронный документооборот.

– Мы уже подключились к электронной системе межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг, следующим этапом должен стать переход на электронный муниципальный контроль, – говорит министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина. – В связи с изменениями в российском законодательстве с 1 июля 2017 года при осуществлении функции муниципального контроля органы не вправе будут с проверяемых предприятий запрашивать документы и информацию, которая находится в распоряжении различных органов власти.

На заседании обсудили и выполнение ранее принятых решений комиссии по благоустройству территорий. В ходе работы Сергей Филимонов поставил ряд задач, направленных на совершенствование дальнейшей работы и укрепление межведомственного взаимодействия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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