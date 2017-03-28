Труднее всего – терминология

Сельские школьники – большие знатоки музейного дела

На Всероссийской неделе «Музей и дети» в Рязани, в музее молодежного движения, прошел заключительный очный этап областного конкурса активистов школьных музеев, в котором приняли участие ребята из 20 муниципальных образований области. Соревновались в трех номинациях. Школьники показывали презентацию о К.Э. Циолковском (в этом году исполняется 160 лет со дня рождения великого ученого), проводили виртуальную экскурсию на тему «Предметы народного быта». Члены жюри, в составе которого были работники областных музеев, отметили прежде всего, что конкурс юных музейщиков собирает, главным образом, школьников из сел и райцентров, что наблюдалось и раньше. Победители и призеры определялись во всех номинациях. Первое место присуждено Скопинской школе №4, второе заняла Пустотинская школа Кораблинского района, третье досталось Чернавской школе Милославского района.