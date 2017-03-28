Областная общественно-политическая газета
00:38 МСК
Вторник
28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани «накрыли» очередной наркопритон Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани Рязанцы поддержали экологическую акцию «Час Земли» В середине апреля заканчивается срок приема отчетностей о деятельности некоммерческих организаций Рязанской области В Рязани участники программы «Лыжи мечты» закрыли сезон
Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017
Просмотров: 16
Выпуск № 54 (5341) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Виват, курсанты!

В Академии ФСИН России завершилась VI международная Неделя творчества
Виват, курсанты!

За пять дней реализовано более 60 научных, творческих, культурных, спортивных проектов, викторин, олимпиад, брейн-рингов, семинаров, «круглых столов». В этом году участниками Недели творчества стали представители образовательных организаций ФСИН России, курсанты РВВДКУ, а также делегации студентов из Республики Беларусь и Казахстана.

Факультеты, кафедры, отделы академии старались нестандартно подойти к проведению мероприятий Недели творчества. Необычным образом организовано награждение победителей конкурса научных работ «Ремесло окаянное». Церемония прошла на базе музея истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России в форме исторического квеста. Участники решали интеллектуальные и творческие задания, связанные с основными событиями, датами и политическими деятелями истории УИС и России. По завершении каждого из этапов были заслушаны доклады победителей.

– Мы в этом году начали экспериментировать почти со стопроцентным организационным сопровождением наших курсантов, – говорит заместитель начальника Академии по научной работе Григорий Щербаков. – Они курировали все организационные вопросы – встречу, проводы, проживание, питание, экскурсионное обслуживание, участие на всех этапах фестиваля.

– Я состою в роте почетного караула, – говорит курсант Академии ФСИН России Анна Дутко. – Мы на открытии недели участвовали в показательных выступлениях с карабинами. С белорусами мы обсуждали особенности российского и белорусского законодательства. У них уголовно-исполнительная система не выделена как самостоятельная.

На юридическом факультете состоялось судебное заседание по мотивам «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. Участники мероприятия тщательно готовились к предстоящему событию: перечитывали произведение, посмотрели одноименный фильм режиссера Романа Балаяна, изучили Уголовный кодекс Российской Федерации, поэтому судебный процесс проходил согласно установленной процедуре.

– Сейчас в стране, пока в профессиональной среде, идет активное обсуждение назревших изменений Уголовного кодекса РФ, – говорит студентка Владимирского юридического института ФСИН России Ксения Евтюшкина. – В связи с этим нашу делегацию меньше интересовали спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Мы посещали научные конференции. Команда нашего вуза заняла в Рязани 1-е место в викторине по уголовному праву. Я сейчас провожу научное исследование по проблеме неповиновения законным требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы со стороны спецконтингента. Предлагаю включить в законодательство статью об ответственности за злостное неповиновение сотруднику исправительного учреждения.

По традиции главным научным событием недели творчества стала ежегодная Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание». В ней приняли участие более 500 человек. По сложившейся традиции конференция прошла в два этапа. Сначала в актовом зале состоялось пленарное заседание, после которого кафедрами академии была организована работа 25 секций. Конференция была посвящена обсуждению актуальных проблем, связанных с совершенствованием уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, поиском эффективных форм и методов организации деятельности органов и учреждений УИС, рассмотрению правовых, криминологических, социально-экономических и психолого-педагогических аспектов исполнения и отбывания наказаний.

Сборные команды курсантов и студентов вузов, занявшие призовые места по итогам проведенных мероприятий, были награждены переходящими кубками: «За I место» Академия ФСИН России, «За II место» – Владимирский юридический институт ФСИН России, «За III место» – Воронежский институт ФСИН России. Также дипломами были отмечены лучшие участники. Завершилась Неделя творчества погашением символического огня и выступлениями творческих коллективов команд-участниц.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
Труднее всего – терминология
Сельские школьники – большие знатоки музейного дела
Татьяна Банникова
Культурный экспресс: поехали!
Акция, посвященная 80-летию Рязанской области и Дню работника культуры, стартовала в Скопине
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
За безопасность и покой граждан
В Рязани отметили первый в истории профессиональный праздник сотрудников Росгвардии
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Праздник
27 марта – День войск национальной гвардии РФ
Общество
Народный фронт – в союзники
Николай Любимов встретился с рязанскими активистами ОНФ
Татьяна Железнова
Общество
Пожарам противостоять готовы
Такое утверждение высказано на выездном заседании КЧС при правительстве области
Вячеслав Астафьев
Общество
Электронный контроль
Межведомственное взаимодействие в области станет проще и удобнее
Анна Добролежа
Акция
Культурный экспресс: поехали!
Акция, посвященная 80-летию Рязанской области и Дню работника культуры, стартовала в Скопине
Вячеслав Астафьев
Общество
Надежное средство
Российская платежная карта «Мир» получит широкое распространение
Авторская колонка
Уроки вне расписания
Галина Зайцева
Культура
Побеждает любовь
Конфликт духовного и материального, любви и денег в пьесе Островского актуален и в наши дни
Общество
На здоровье рязанцев
Рязанская нефтеперерабатывающая компания передала в распоряжение нескольких лечебных заведений сертификаты материальной поддержки
Михаил Скрипников
Праздник
27 марта – Международный день театра
Акция
Поддержали «Час Земли»
Экологическая международная акция проводилась в областном центре, Касимове, Сасове, Скопине, Михайлове, Спас-Клепиках, Шилове, Ряжске и других населенных пунктах области
Лада Петрова
Экология
Быть другом природе
Общественники призывают не оставаться в стороне
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы