Виват, курсанты!

В Академии ФСИН России завершилась VI международная Неделя творчества

За пять дней реализовано более 60 научных, творческих, культурных, спортивных проектов, викторин, олимпиад, брейн-рингов, семинаров, «круглых столов». В этом году участниками Недели творчества стали представители образовательных организаций ФСИН России, курсанты РВВДКУ, а также делегации студентов из Республики Беларусь и Казахстана.

Факультеты, кафедры, отделы академии старались нестандартно подойти к проведению мероприятий Недели творчества. Необычным образом организовано награждение победителей конкурса научных работ «Ремесло окаянное». Церемония прошла на базе музея истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России в форме исторического квеста. Участники решали интеллектуальные и творческие задания, связанные с основными событиями, датами и политическими деятелями истории УИС и России. По завершении каждого из этапов были заслушаны доклады победителей.

– Мы в этом году начали экспериментировать почти со стопроцентным организационным сопровождением наших курсантов, – говорит заместитель начальника Академии по научной работе Григорий Щербаков. – Они курировали все организационные вопросы – встречу, проводы, проживание, питание, экскурсионное обслуживание, участие на всех этапах фестиваля.

– Я состою в роте почетного караула, – говорит курсант Академии ФСИН России Анна Дутко. – Мы на открытии недели участвовали в показательных выступлениях с карабинами. С белорусами мы обсуждали особенности российского и белорусского законодательства. У них уголовно-исполнительная система не выделена как самостоятельная.

На юридическом факультете состоялось судебное заседание по мотивам «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. Участники мероприятия тщательно готовились к предстоящему событию: перечитывали произведение, посмотрели одноименный фильм режиссера Романа Балаяна, изучили Уголовный кодекс Российской Федерации, поэтому судебный процесс проходил согласно установленной процедуре.

– Сейчас в стране, пока в профессиональной среде, идет активное обсуждение назревших изменений Уголовного кодекса РФ, – говорит студентка Владимирского юридического института ФСИН России Ксения Евтюшкина. – В связи с этим нашу делегацию меньше интересовали спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Мы посещали научные конференции. Команда нашего вуза заняла в Рязани 1-е место в викторине по уголовному праву. Я сейчас провожу научное исследование по проблеме неповиновения законным требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы со стороны спецконтингента. Предлагаю включить в законодательство статью об ответственности за злостное неповиновение сотруднику исправительного учреждения.

По традиции главным научным событием недели творчества стала ежегодная Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание». В ней приняли участие более 500 человек. По сложившейся традиции конференция прошла в два этапа. Сначала в актовом зале состоялось пленарное заседание, после которого кафедрами академии была организована работа 25 секций. Конференция была посвящена обсуждению актуальных проблем, связанных с совершенствованием уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, поиском эффективных форм и методов организации деятельности органов и учреждений УИС, рассмотрению правовых, криминологических, социально-экономических и психолого-педагогических аспектов исполнения и отбывания наказаний.

Сборные команды курсантов и студентов вузов, занявшие призовые места по итогам проведенных мероприятий, были награждены переходящими кубками: «За I место» Академия ФСИН России, «За II место» – Владимирский юридический институт ФСИН России, «За III место» – Воронежский институт ФСИН России. Также дипломами были отмечены лучшие участники. Завершилась Неделя творчества погашением символического огня и выступлениями творческих коллективов команд-участниц.