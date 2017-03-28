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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
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Туризм
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По пути развития

Рязанская область ждет крупных инвесторов и любознательных туристов
Автор фото: Александр Королев | По пути развития
Фото: Александр Королев.

Привлечение инвестиций в регион и наращивание туристического потенциала являются на сегодняшний день реперными точками развития региона. Так считает врио губернатора Николай Любимов. В минувшую пятницу в одном из крупнейших информационных агентств страны –

ТАСС он дал большую пресс-конференцию. Федеральные и региональные журналисты задали Николаю Любимову больше десятка вопросов о социально-экономическом развитии региона. В ходе пресс-конференции, длившейся примерно час десять минут, глава рязанского региона сделал ряд важных заявлений.

Инвестициям – зеленый свет

Объем инвестиций в экономику Рязанской области необходимо увеличить в три раза.

Такую задачу-минимум перед региональным правительством ставит сегодня Николай Любимов. Трехкратного увеличения объемов инвестиций необходимо достичь, по мнению врио губернатора, в трехлетний срок. Именно привлечение инвестиций, как подчеркнул Николай Любимов, позволит повысить доходы регионального бюджета в полтора раза. Из крупных инвестиционных проектов, которые находятся сейчас в работе, глава региона назвал строительство мегафермы и предприятия по производству канцелярских товаров. Помимо этого, как считает Николай Любимов, региону необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор. Отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора отметил, что сельское хозяйство в регионе развивается хорошо. Однако «пока нет большого, якорного инвестора» (по типу компании «Мираторг» в Брянской области), который мог бы привлечь в область крупные федеральные средства либо заемные средства ведущих банков страны.

Необходимыми условиями привлечения желающих вложить капитал является индивидуальный подход к инвестору, работа с ним по принципу «одного окна», прозрачность процесса, оперативное создание системы коммуникаций.

– Мы разработаем понятные для всех правила игры. Для нас важны и крупные производители, и малые предприятия, – отметил Николай Любимов.

Стратегия требует перезагрузки

Работа с инвесторами станет одной из главных составляющих обновленной стратегии развития региона. Во время общения с журналистами Николай Любимов рассказал, что стратегия социально-экономического развития области на сегодняшний день устарела и требует переделки. Новая стратегия должна быть составлена уже к сентябрю, что позволит области в нынешнем году войти в федеральную программу развития моногородов. В обновленный и переписанный документ будут включены приоритеты развития конкретных территорий, будет оценен их потенциал.

В настоящее время глава региона начал активное знакомство с рязанскими территориями. Напомним, он уже побывал в Рыбновском, Пронском и Александро-Невском районах. По словам Николая Любимова, эффективность работы глав районов он оценивает по уровню рождаемости и состоянию сельхозугодий. Показатели рождаемости позволяют врио губернатора судить о развитости социальной инфраструктуры в муниципалитете, а состояние сельхозугодий – об уровне сельхозпроизводства.

Что нам стоит дом построить?

Отдельный разговор во время пресс-конференции шел об областном центре, а точнее – о его застройке. Николай Любимов считает, что в жилой застройке Рязани присутствует хаотичность. Из этого проистекает одна из известных городских проблем – отсутствие в некоторых крупных жилых массивах социальных объектов.

– Мы лихорадочно ищем места под детские сады, поликлиники, школы. Эту ситуацию надо исправить, – сказал он.

По мнению Николая Любимова, застройка должна быть упорядочена и впредь вестись комплексно с учетом инфраструктурных потребностей.

Еще один заданный врио губернатора вопрос, связанный со строительным комплексом региона, касался недобросовестных застройщиков. Имеются в виду компании, которые задерживают сроки сдачи объектов и фактически не выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства. Как сообщил Николай Любимов, в регионе сегодня насчитывается 12 долгостроев (четыре в Рязани и восемь в Рязанском районе) и 111 обманутых дольщиков. При этом ни один рязанский застройщик, чьих дольщиков официально признали обманутыми из-за срыва сроков, не отказался от завершения строительства. Работу с долгостроями лично курирует заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин. Переговоры ведутся со всеми участниками процесса – с самими застройщиками, с дольщиками, а также с банками по вопросам реструктурирования долгов либо выдачи дополнительных кредитов.

– Каждый дом нужно ввести, однозначно, чтобы не было этой проблемы, – подчеркнул глава региона.

Добро пожаловать на рязанщину!

О том, что регион обладает большим туристическим потенциалом, Николай Любимов говорил уже не один раз. Лично он в этом убедился во время недавнего посещения родины Сергея Есенина в Рыбновском районе и усадьбы генерала Скобелева в Александро-Невском районе. Акцент на необходимости развития внутреннего туризма глава региона сделал и во время пресс-конференции в ТАСС. Николай Любимов отметил, что особую привлекательность для посещающих Рязанскую область имеют событийный, природный и детский туризм, а также ряд других маршрутов, связанных с именами выдающихся рязанцев. При этом предполагается серьезная работа по созданию современной инфраструктуры (в том числе дорог, гостиниц, точек питания), чтобы гости имели возможность остановиться в регионе на несколько дней. По словам Николая Любимова, в год юбилея основоположника современной космонавтики К.Э. Циолковского Рязанская область вошла в маршрут, который соединит ряд регионов, где жил и работал великий ученый.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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Вячеслав Астафьев
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