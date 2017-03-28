За безопасность и покой граждан

В Рязани отметили первый в истории профессиональный праздник сотрудников Росгвардии

День войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта.

Праздник установлен Указом Президента России Владимира Путина 16 января 2017 года «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации». С 1996 по 2016 год 27 марта в Российской Федерации отмечался День внутренних войск МВД России.

Среди задач, возложенных на федеральную службу, – участие в охране общественного порядка и безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положения, контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия.

Руководство и сотрудники Росгвардии Рязанской области в день праздничных торжеств вместе с ветеранами служб на Аллее Героев Новогражданского кладбища провели митинг памяти погибших боевых товарищей, возложили венки и цветы к местам захоронения. Праздничные торжества с участием врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, начальника отдела Росгвардии по Рязанской области полковника полиции Алексея Троицкого, руководителей органов власти и управления, духовенства, ветеранов, личного состава подразделений Росгвардии состоялись в городском музыкальном театре.

– Для вас это первая годовщина, и я уверен, что празднуется она людьми заслуженными, несмотря на то, что службе всего год, – с такими словами обратился к собравшимся временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. – Именно год назад по поручению Президента Владимира Владимировича Путина была создана национальная гвардия. На ваше ведомство были возложены очень важные для страны задачи – борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана стратегически значимых объектов, обеспечение общественной безопасности и многое другое. Вы очень самоотверженно несете вашу службу, которая сопряжена с огромным риском. От вашей работы во многом зависит спокойствие людей и уверенность в том, что вы надежно обеспечиваете безопасность государства. Я уверен, что ваши глубокие знания и личное мужество позволят вам и впредь выполнять поставленные задачи на высоком уровне, что будет способствовать сохранению социально-политической стабильности в нашем регионе.

Наиболее отличившимся в службе сотрудникам Росгвардии Рязанской области вручили ведомственные награды, ценные подарки и поощрения от правительства области и администрации Рязани. Поздравили коллег с профессиональным праздником и руководители силовых структур федерального подчинения. Начальник регионального отдела Росгвардии Алексей Троицкий обратился с поздравительным словом к личному составу. Он отметил, что на сегодняшний день Росгвардия – государственная военная структура, созданная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.

– Личный состав Росгвардии по Рязанской области – это высокопрофессиональный, сплоченный и боеспособный коллектив. Высокий уровень подготовки, верность долгу и присяге, работоспособность и самоотдача сотрудников – залог четкого и качественного выполнения задач, поставленных перед Росгвардией руководством государства. И наши сотрудники достойно справятся с их выполнением, – выразил уверенность Алексей Троицкий.

Теплые слова и поздравления прозвучали и в адрес ветеранов служб. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших сотрудников. После завершения торжественного собрания сотрудники и гости были приглашены на праздничный концерт.