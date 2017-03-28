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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
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Вести районов
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Вести районов

РЯЖСК. Ученица художественной школы Алина Теплякова стала призером Первого открытого областного конкурса по академическому рисунку и живописи «Второе дыхание». Конкурс, проходивший в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера, собрал более 100 воспитанников детских художественных школ, школ искусств Рязани и области, студентов художественного училища и педагогического колледжа. Во второй тур вышли 72 человека, в том числе ученицы Ряжской детской художественной школы. Алина Теплякова заняла 1 место в номинации «Живопись». Во время торжественного награждения победителей директор Рязанского художественного училища Василий Колдин высоко оценил уровень подготовки ряжских конкурсантов, подчеркнув, что их работы украсили выставку.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе прошел IV районный фестиваль детского эстрадного танца. Участниками фестиваля стали 150 воспитанников хореографической школы «Грация», танцевальных коллективов при сельских Домах культуры. Участники представили на суд зрителей бальные, народные и современные танцы.

СПАССК. В районном центре прошел IV районный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе мы можем все». Участники фестиваля читали стихи, исполняли песни и танцы.

СОКОЛОВКА. На базе Листвянской школы прошел районный этап областного конкурса декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами души», посвященного Году экологии. В конкурсе приняли участие учащиеся школ района.

ШАЦК. По району начал ездить «ФАП на колесах». В прошлом году от городской станции скорой помощи в Рязани передали в районы несколько машин, бывших в эксплуатации. Одна из таких машин попала в Шацк. Автомобилю дали вторую жизнь, оборудовали под фельдшерско-акушерский пункт на колесах. Машина работает как процедурный кабинет, здесь есть все необходимое: манипуляционный столик, кушетка, аппараты для экстренного оказания помощи, вода, электричество. Высота автомобиля позволяет перемещаться в салоне в полный рост.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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