150 юрлиц привлечены к ответственности за ненадлежащую организацию очистки от снега территорий в Рязани

Как сообщает административная комиссия при администрации Рязани, за нарушение Правил благоустройства территорий и городских округов, и, в частности, за не проведение собственниками и пользователями зданий мероприятий по очистке от снега и наледи и обработке противогололедными материалами прилегающих к ним территорий, к административной ответственности привлечены 150 юридических лиц. Сумма наложенных штрафов составила 184600 рублей. По данным комиссии, наибольшее количество таких нарушений – 68 – было зафиксировано в Октябрьском районе Рязани.

В соответствии с законодательством, средства, взыскиваемые с нарушителей в виде штрафов, зачисляются в бюджет города Рязани.