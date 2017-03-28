Выставка «Рязань и рязанцы» Евгения Каширина: здесь и сейчас

Ретроспективная фотовыставка откроется уже завтра в 13:00 в здании администрации Рязани (ул.Радищева, 28). Вход на выставку свободный

Выставка приурочена к созданию музейно-выставочного центра «Фотодом» и Фонда сохранения рязанской фотографии имени Евгения Каширина.

Основу фондового собрания «Фотодома» составят работы фотолетописца Рязани, почетного гражданина города Евгения Каширина, которые до настоящего времени находились в Рязанском музее путешественников. Выставка «Рязань и рязанцы», подготовленная куратором Фотодома, членом регионального отделения Союза фотохудожников России Андреем Каревым, ярко и полно демонстрирует основную цель нового учреждения культуры — представить наследие рязанских фотографов, сохранивших средствами фотоискусства и силой своего таланта облик родного города и горожан для современников.

Работы Евгения Каширина — это документальное отражение целой эпохи в жизни Рязани, мечты и предчувствия, субъективный взгляд на людей, и в то же время — объективная летопись золотого века рязанской фотографии. «Здесь и сейчас» — настроение выставки, которая приглашает на прогулку в Рязань ХХ века, далекую и близкую, запечатленную на черно-белой пленке, но такую яркую, насыщенную и живую, что, кажется, слышны даже звуки и запахи.