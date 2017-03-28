Рязанские юнармейцы стали победили в «Игре патриотов» на форуме Западного военного округа

С 23 по 26 марта во Владимирской области проходил Юнармейский форум Западного военного округа. В городе Коврове собрались юные патриоты из 26 регионов страны. Рязанскую область представили 9 юнармейцев из Октябрьской СОШ №2 Михайловского района.

Участие в форуме приняли заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, начальник Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков , другие известные гости и спортсмены.

Четырехдневный форум проходил на базе 467-го окружного учебного центра Западного военного округа. На кинотренажерных комплексах юнармейцы приобрели навыки вождения БМП и танка и получили подтверждающие сертификаты. Кроме того, для ребят провели экскурсию по воинской части и оборонному предприятию города Коврова – заводу им. В.А. Дегтярева. Юнармейцы посетили выставку образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил РФ.

Настоящим испытанием и центральным событием для участников форума стала «Игра патриотов». Военно-спортивная игра представляет собой аналог «Гонки героев» – кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Погружению в атмосферу настоящего испытания способствуют реалистичные военные имитации. По итогам «Игры патриотов» рязанские юнармейцы заняли 1 место.

Кроме того, в рамках форума состоялись учебные мероприятия для руководителей и представителей региональных штабов юнармейского движения. Участники обсудили актуальные вопросы военно-патриотического воспитания.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области