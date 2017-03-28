Первый в Рязанской области «ФАП на колесах» появился в Шацком районе

Врачебный коллектив Шацкой центральной районной больницы расширил возможности выездной работы и запустил новый проект – «ФАП на колесах»

Машина Городской станции скорой медицинской помощи работает как процедурный кабинет, в ней есть все необходимое: манипуляционный столик, кушетка, укладки для экстренного оказания медицинской помощи, вода, электричество. И что очень важно: высота автомобиля позволяет перемещаться в салоне в полный рост, - рассказала главный врач Шацкой ЦРБ Марина Колчева.

Как информирует сайт регионального минздрава, состоялся первый плановый выезд специалистов в село Шевырляй, а до этого там побывала участковый терапевт. Она провела прием сельчан и организовала обследование. 15 пациентам были назначены ежедневные процедуры, которые они будут получать в ФАПе на колесах.

Составлен план выездной работы этой машины по Шацкому району. «ФАП на колесах» побывает в ближайшие месяцы во всех сельских поселениях.