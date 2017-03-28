Рязанские актеры отметили Международный день театра в «коммунальной квартире»

На сцене театра драмы прошел театральный капустник «Четыре комнаты за четвертой стеной»

Все театры города отмечали профессиональный праздник в большой коммунальной квартире с общей кухней, душевой, одним телефоном на всех и бесконечным ремонтом. Зрителей порадовали творческие подарки, фантазии и импровизации, шуточные номера разных жанров, пародии, танцы и песни.

В шумное театральное действо были вовлечены и официальные лица. На капустнике побывал вместе с супругой временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

Мы будем обязательно поддерживать театры, это одно из стратегических направлений нашего развития. Чем лучше театры, тем комфортнее чувствуют себя жители. Потому что человеку нужна не только материальная, но и духовная пища, – отметил глава региона Николай Любимов.

Он наградил знаком губернатора «За усердие» заместителя директора по хозяйственной части областного тетра кукол Сергея Панкратова.

Министра культура и туризма области Виталия Попова попросили на сцене ответить на телефонный звонок. Подняв трубку, Виталий Юрьевич был приятно удивлен – ему предложили роль Кота Леопольда. Начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова, присев на сцене на деревянную скамейку, даже не предполагала, что артисты предложат ей собрать деньги для проведения очередного Дня города с шапкой на улице.

– Нам приятно, что театры снова собрались вместе. Театр – один из самых живых видов искусства, он всегда жив, потому что в театре есть живые эмоции на сцене и живая реакция в зале, – говорит председатель регионального Союза театральных деятелей Константин Кириллов.