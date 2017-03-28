Два пожарных расчета отбивали от огня жилой дом в Рязанской области

Возгорание произошло вчера днем на улице Московской города Касимова. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 14.25. Огонь повредил здание, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины города Касимова.