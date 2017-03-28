В апреле в Рязани и Касимове руководитель следственного управления СК России по Рязанской области проведет личный прием граждан

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, 6 апреля с 10.00 до 13.00 прием состоится в Железнодорожном межрайонном следственном отделе Рязани, расположенном по адресу: Рязань, ул. Братиславская, д. 25;

13 апреля с 10.00 до 13.00 прием пройдет в Московском межрайонном следственном отделе Рязани, расположенном по адресу: Рязань, ул. Мервинская, д.7;

20 апреля с 10.00 до 13.00 граждане смогут побеседовать с руководителем регионального следственного управления в Рязанском межрайонном следственном отделе по адресу: Рязань, ул. Мервинская, д.7.

27 апреля с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Касимовском межрайонном следственном отделе по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д.1а.