В Рязанской области иномарка вылетела в кювет

Четыре человека пострадали

ДТП произошло вчера в 06.30 на 242-м километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Касимовском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 62-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes», не справился с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет.

В ДТП водитель и три его пассажира - женщины 57 и 38 лет и 51-летний мужчина - получили травмы и были доставлены в больницу.