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28.03.2017, 10:54
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Общество
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Жителю Рязанской области грозит серьезный штраф за нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке населенных пунктов Кораблинского района выявили, что 59-летний житель поселка Ибердский в своем доме фиктивно поставил на учет 30-летнего иностранного гражданина.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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