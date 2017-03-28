Жителю Рязанской области грозит серьезный штраф за нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке населенных пунктов Кораблинского района выявили, что 59-летний житель поселка Ибердский в своем доме фиктивно поставил на учет 30-летнего иностранного гражданина.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.