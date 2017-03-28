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28.03.2017, 11:05
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Спорт
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В регионе прошли заключительные игры Первенства Рязанской области по баскетболу «Детская лига»

Как сообщает региональное министерство молодежной политики физкультуры и спорта, в ФСК «Планета спорта» в Сасово состоялись заключительные игры первенства Рязанской области по баскетболу «Детская лига» среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р. и 2001 г.р. и младше. Результат каждой из них определял место, которое займут команды в итоговом протоколе соревнований.

Девушки 1999-2000 гг.р.:

Игра за 5 место: «КУПХГ» – «Сасово» 34:48;

Игра за 1 место: «Рязань» – «Касимов-1» 66:57.

Юноши 1999-2000 гг.р.:

Игра за 1 место: «Рязань «Феникс» – «Сасово» 80:62.

Девушки 2001 г.р. и моложе:

Игра за 1 место: «Касимов» – «Рязань» 38:73.

Юноши 2001 г.р. и моложе:

Игра за 1 место: «Касимов» – «Рязань «Дублер» 57:77.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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