В Рязани открылась выставка изделий мастеров-ремесленников Узбекистана

Как сообщает сайт администрации города, в рамках празднования Навруза, в Рязанском филиале Высшей школы народного искусства открылась выставка народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана. На ней представлены изделия мастеров-ремесленников из 12 регионов Узбекистана.

По словам председателя узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» города Рязани Зулайхо Кадировой, эта выставка привлечет внимание людей любого возраста, но особенно понравится тем, кто изучает народные промыслы разных стран. В экспозиции художественная вышивка, кружевоплетение, предметы изобразительного искусства, ювелирного дела.

Выставка будет работать в течение 3 недель. Посетить ее могут все желающие. Вход свободный.

Фото с сайта администрации Рязани.