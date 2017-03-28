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Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 11:25
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Культура
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В Рязани открылась выставка изделий мастеров-ремесленников Узбекистана

В Рязани открылась выставка изделий мастеров-ремесленников Узбекистана

Как сообщает сайт администрации города, в рамках празднования Навруза, в Рязанском филиале Высшей школы народного искусства открылась выставка народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана. На ней представлены изделия мастеров-ремесленников из 12 регионов Узбекистана.

По словам председателя узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» города Рязани Зулайхо Кадировой, эта выставка привлечет внимание людей любого возраста, но особенно понравится тем, кто изучает народные промыслы разных стран. В экспозиции художественная вышивка, кружевоплетение, предметы изобразительного искусства, ювелирного дела.

Выставка будет работать в течение 3 недель. Посетить ее могут все желающие. Вход свободный.

 Фото с сайта администрации Рязани.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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