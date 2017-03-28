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Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 11:40
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Общество
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В Рязанской области 13-летний подросток со старшим приятелем ограбили три дачи

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сообщения о трех кражах из дачных домов, расположенных в рабочем поселке Чучково. Кражи совершались по одному «сценарию»: ночью преступники разбивали окно дачного дома, забирались в помещение и похищали оттуда изделия из цветного металла.

Сотрудники полиции объехали ближайшие пункты приема вторсырья и нашли похищенные предметы, а затем выяснили, кто их принес. Оказалось, к кражам причастны 20-летний житель поселка и его 13-летний приятель. Подозреваемых разыскали. У них изъяли часть похищенного.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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