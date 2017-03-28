Вода в Оке в черте Рязани продолжает прибывать

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный гидрометцентр, за сутки в Оке в черте Рязани уровень воды поднялся на 3 сантиметра и составил 238 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

У населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке повысился на 4 сантиметра и достиг отметки 507 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды поднялся на 2 сантиметра и составил 324 сантиметра.

На территории Касимова уровень воды остался на отметке 323 сантиметра.

У населенного пункта Елатьма уровень воды остается прежним - 240 сантиметров.

На реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составил 338 сантиметра.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды остался на уровне 288 сантиметров.

На реке Пёт в селе Потапьево уровень воды снизился на 5 сантиметров и составил 276 сантиметров.

На реке Ранова у села Троица уровень воды понизился на 11 сантиметров и составил 485 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 1 сантиметр и достиг отметки 133 сантиметра.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов (в Путятинском, Сапожковском, Старожиловском и Скопинском районах) и один участок автодороги Рязанском районе.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой.