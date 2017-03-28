Улицы Рязани приводят в порядок

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью улицы Рязани убирали 50 единиц автотехники. Специалисты вывезли 115 кубометров грунтовых наносов. Уборку проводили на улицах Соборной, Высоковольтной, улице и площади Ленина, Первомайском проспекте, путепроводе Приокский, а также на участке от ул.Октябрьской до проезда Шабулина.

Сегодня в уборке задействованы 3 трактора, 2 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Специалисты,также, начали приводить в порядок остановочные комплексы.