Рязанские школьники выращивают цветы для любимого города

Как сообщает сайт администрации Рязани, в мае в рамках второй экологической акции «Цветы для любимого города» на нескольких клумбах (общей площадью около 200 кв.м.) областного центра в открытый грунт высадят рассаду, которую сейчас выращивают школьники вместе со своими учителями и родителями. В прошлом году, благодаря стараниям ребят, на городских клумбах появилось более 40 тысяч цветов.

Цветочная рассада, выращенная школьниками, будет высажена в городские клумбы, разбитые на улицах Есенина у дома №21, Дзержинского у дома №10, в парке Морской славы и в дендропарке.

Фото с сайта администрации Рязани.