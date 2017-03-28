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Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 12:35
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Общество
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Рязанские школьники выращивают цветы для любимого города

Рязанские школьники выращивают цветы для любимого города

Как сообщает сайт администрации Рязани, в мае в рамках второй экологической акции «Цветы для любимого города» на нескольких клумбах (общей площадью около 200 кв.м.) областного центра в открытый грунт высадят рассаду, которую сейчас выращивают школьники вместе со своими учителями и родителями. В прошлом году, благодаря стараниям ребят, на городских клумбах появилось более 40 тысяч цветов.

Цветочная рассада, выращенная школьниками, будет высажена в городские клумбы, разбитые на улицах Есенина у дома №21, Дзержинского у дома №10, в парке Морской славы и в дендропарке.

Фото с сайта администрации Рязани.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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