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Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 12:49
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль, как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти»

Врио губернатора дал соответствующее поручение заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной

25 марта в Луховицком районе в дорожно-транспортном происшествии погибли трое подростков – спортсменов из Рязанской области. От имени правительства региона врио губернатора Рязанской области направил соболезнования родным и близким погибших школьников, а также поручил заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной взять на контроль проведение разъяснительной работы во всех спортивных учреждениях области по вопросу организации поездок спортсменов в другие регионы.

Это касается также образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, кружков, секций, воспитанники которых принимают участие в конкурсах и мероприятиях за пределами населенного пункта, в котором они расположены.

За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль, как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти. Если это частные поездки, то родители должны давать письменные разрешения, – отметил глава рязанского региона Николай Любимов.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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