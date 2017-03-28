Глава рязанского региона Николай Любимов: «За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль, как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти»

Врио губернатора дал соответствующее поручение заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной

25 марта в Луховицком районе в дорожно-транспортном происшествии погибли трое подростков – спортсменов из Рязанской области. От имени правительства региона врио губернатора Рязанской области направил соболезнования родным и близким погибших школьников, а также поручил заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной взять на контроль проведение разъяснительной работы во всех спортивных учреждениях области по вопросу организации поездок спортсменов в другие регионы.

Это касается также образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, кружков, секций, воспитанники которых принимают участие в конкурсах и мероприятиях за пределами населенного пункта, в котором они расположены.