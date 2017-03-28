В ряде детских садов Рязани прокуратура выявила нарушения

Прокуратурой Московского района Рязани при проверке соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних выявлены нарушения санитарно - эпидемиологического законодательства. Они были допущены в ряде детских садов Московского района города.

Специалисты обнаружили, что в дошкольных учреждениях нарушен утвержденный СанПиН порядок отбора суточных проб пищи. В отношении 4 должностных лиц возбуждены дела по ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверки направлены для рассмотрение в управление Роспотребнадзора по области, сообщает представитель прокуратуры Московского района.

По результатам проверок внесены представления на имя руководства детских дошкольных учреждений об устранении нарушений. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.