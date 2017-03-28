Областная общественно-политическая газета
16:20 МСК
Вторник
28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Подмосковные следователи разбираются в причинах ДТП, в котором погибли трое рязанских подростковВ Рязани прошел VI открытый турнир по стрельбе из пистолета МакароваРязанцы увидят «Планету-океан»Житель Рязанской области наладил производство пива, а необходимые документы оформить «забыл» В Рязани стартовал региональный этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017»
Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 12:52
Просмотров: 96
Общество
Версия для печати

В ряде детских садов Рязани прокуратура выявила нарушения

Прокуратурой Московского района Рязани при проверке соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних выявлены нарушения санитарно - эпидемиологического законодательства. Они были допущены в ряде детских садов Московского района города.

Специалисты обнаружили, что в дошкольных учреждениях нарушен утвержденный СанПиН порядок отбора суточных проб пищи. В отношении 4 должностных лиц возбуждены дела по ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверки направлены для рассмотрение в управление Роспотребнадзора по области, сообщает представитель прокуратуры Московского района.

По результатам проверок внесены представления на имя руководства детских дошкольных учреждений об устранении нарушений. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
14:58
В первенстве Рязани по мини-футболу среди ветеранов «Автоимпорт» нанес сокрушительное, со счетом 23:4, поражение «Апатиту»
14:58
В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой ожидается «золотой» матч
14:48
В Рязанской области завершается подготовка к проведению весенних полевых работ
13:33
В Рязанской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
12:49
Глава рязанского региона Николай Любимов: «За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль, как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы