В Рязанской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе составил 40,3 на 10 тысяч населения. Это на 35,9 процентов ниже эпидпорога. Аналогичная ситуация складывается в Рязани. Здесь уровень заболеваемости ниже порогового значения на 26,8 процента.

Специалисты обследовали 30 человек. У одного из них обнаружили вирус гриппа В. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рекомендует гражданам соблюдать меры профилактики, избегать контактов с больными людьми, вести здоровый образ жизни.