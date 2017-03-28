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Главная страница / Новости Рязани и области
28.03.2017, 13:33
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Здоровье
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В Рязанской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе составил 40,3 на 10 тысяч населения. Это на 35,9 процентов ниже эпидпорога. Аналогичная ситуация складывается в Рязани. Здесь уровень заболеваемости ниже порогового значения на 26,8 процента.

Специалисты обследовали 30 человек. У одного из них обнаружили вирус гриппа В. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рекомендует гражданам соблюдать меры профилактики, избегать контактов с больными людьми, вести здоровый образ жизни.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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