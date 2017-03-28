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28.03.2017, 14:48
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Экономика
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В Рязанской области завершается подготовка к проведению весенних полевых работ

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 13 районах области началась подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав. По состоянию на 28 марта подкормлено 25,5 тысячи га или 6,8 процента к площади сева.

На сегодня под урожай этого года рязанскими хозяйствами приобретено 108,7 тысячи тонн минеральных удобрений. Готовность сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам составляет 89-91 процент (на уровне прошлого года). Состояние озимых – удовлетворительное.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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