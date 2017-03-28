В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой ожидается «золотой» матч

В предпоследнем туре лидеры добились успеха: «Авангард» из Рязанского района победил «Империю» (4:3), команда «Рыбное» убедительно, со счетом 8:1, переиграла хоккеистов «Десантного училища». Еще два матча завершились так: «ВДВ» – «Поляны» – 3:1, «Сокол» – «Ижевское» – 4:1.

Лидируют «Авангард» и «Рыбное», набравшие по 24 очка, на шесть очков отстает «Империя», еще на два – «Десантное училище». 1 апреля играют «Империя» и «Сокол» (начало – в 9.15), на следующий день встречаются «Ижевское» и «Поляны» (12.45), «ВДВ» и «Рыбное» (14.30), «Десантное училище» и «Авангард» (16.15).

Вполне вероятно, что для выявления чемпиона области предстоит провести дополнительный, так называемый «золотой» поединок, если и «Авангард», и «Рыбное» успешно сыграют в последнем туре. Напомним, все матчи областного чемпионата проводятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Вход для болельщиков – свободный.