В первенстве Рязани по мини-футболу среди ветеранов «Автоимпорт» нанес сокрушительное, со счетом 23:4, поражение «Апатиту»

Одержавшие победу сделали серьезную заявку на окончательный успех в турнире, но в очередном матче их подстерегла неудача: «Автоимпорт» проиграл «Атрону» (1:6) и уступил лидерство. Остальные поединки завершились так: «Новый свет» – «Мэдисон» – 2:2, «Иномарка 62» – «Новый свет» – 1:3, «Спецкомплект» – «Автоимпорт» – 1:11, «Апатит» – «Атрон» – 3:10, «Мэдисон» – «Апатит» – 3:2, «Спецкомплект» – «Иномарка 62» – 0:6, «Новый свет» – «Спецкомплект» – 3:0, «Мэдисон» – «Иномарка 62» – 0:1, «Спецкомплект» – «Мэдисон» – 0:2, «Апатит» – «Новый свет» – 2:11. Лидирует «Новый свет». На три очка отстают «Атрон» и «Автоимпорт», но «Атрон» провел на один матч меньше. Сегодня, 28 марта (начало – в 19.00), в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», встретятся «Новый свет» и «Атрон», 2 апреля – «Иномарка 62» и «Апатит» (13.30).