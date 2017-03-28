За неделю в Рязанской области специалисты территориального центра медицины катастроф совершили 55 экстренных выездов

Из них 12 - к детям

Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения региона, специалисты центра медицины катастроф на выезде выполнили тринадцать оперативных вмешательств, дали двенадцать консультаций, провели шесть медико-диагностических исследований на месте. Четырех малышей доставили в областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, двоих - в городскую клиническую больницу №11, девять пациентов доставили в областную клиническую больницу, клиническую больницу им. Н.А. Семашко и больницу скорой медицинской помощи.

11 пациентов для оказания специализированной высокотехнологичной медпомощи отправились в медучреждения в другие регионы (в Университетскую клиническую больницу № 1 МГМУ им. И.М. Мечникова (г. Москва), областную клиническую онкологическую больницу (г. Ярославль), детскую городскую клиническую больницу № 13 им. Н.Ф. Филатова города Москвы, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Пенза), ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова (г. Москва), и ФГБУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва (г. Москва).

В центральные районные больницы доставлялись препараты крови.