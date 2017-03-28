За неделю в Рязанской области специалисты территориального центра медицины катастроф совершили 55 экстренных выездов
Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения региона, специалисты центра медицины катастроф на выезде выполнили тринадцать оперативных вмешательств, дали двенадцать консультаций, провели шесть медико-диагностических исследований на месте. Четырех малышей доставили в областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, двоих - в городскую клиническую больницу №11, девять пациентов доставили в областную клиническую больницу, клиническую больницу им. Н.А. Семашко и больницу скорой медицинской помощи.
11 пациентов для оказания специализированной высокотехнологичной медпомощи отправились в медучреждения в другие регионы (в Университетскую клиническую больницу № 1 МГМУ им. И.М. Мечникова (г. Москва), областную клиническую онкологическую больницу (г. Ярославль), детскую городскую клиническую больницу № 13 им. Н.Ф. Филатова города Москвы, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Пенза), ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова (г. Москва), и ФГБУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва (г. Москва).
В центральные районные больницы доставлялись препараты крови.