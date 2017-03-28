17 лет лишения свободы назначил суд жителю Рязанской области за жестокое убийство жены

В Рязанском областном суде вынесли приговор подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Подсудимый обвинялся в том, что в апреле прошлого года, поссорившись с супругой в кафе, облил женщину бензином, а затем поджег ее. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась.

Подсудимый свою вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. Однако суд счел его вину полностью доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения из колонии сроком на 1 год.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично, суд постановил взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.