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28.03.2017, 16:13
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Общество
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Преподаватели рязанского агротехнологического университета рассказали скопинским школьникам об интересных профессиях для села

Встреча представителей Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева со школьниками прошла сегодня в районном доме культуры муниципалитета.

Во время встречи, участниками которой стали преподаватели университета, сотрудники администрации Скопинского района, представители аграрного комплекса района и, конечно же, школьники, получился взаимно полезный открытый разговор. Преподаватели вуза наглядно представили нужную будущим абитуриентам информацию, ответили на все интересующие их вопросы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 28 марта 2017 года
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