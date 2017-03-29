Прыжок. Полет. История

Зоопарк, индийское кино, водный мир – темы тридцатого фестиваля танца «Черный кот»

Зрительный зал рязанского Дворца молодежи наполняется гулом, здесь, как всегда, аншлаг. На приставном сиденье скучает девочка в сером бархатном костюме с гримом на лице. На вопрос, кот она или мышь, отвечает, что кот – но ушей почему-то нет. Через некоторое время девочка появляется на сцене с толпой товарищей, и становится ясно, что котик-то морской и с ластами, а вокруг – яркий переполох в зоопарке. Фестиваль «Черный кот» снова удивляет – и за несколько часов финала сделал это десятки раз.

Каждый визит на главное танцевальное событие года в Рязани – предвкушение чуда. Казалось бы, движений не так много – как еще танцоры проявят себя? Участ­ники фестиваля наглядно объясняют: волшебство в костюмах, нетривиальных «связках», вдумчивом подборе музыки и, конечно, в историях. Светлана Рогачикова-Леженкина руководит народным театром танца «Огни» из Шацка и придумывает множество самых разных сюжетов.

– Тот состав, который вы сегодня видите на сцене, – уже пятый. Мы всегда учитываем вкусы зрителя и стараемся работать так, чтобы ему было понятно и не скучно, – рассказывает Светлана Валентиновна. – Наш рекорд подготовки номера – три дня, а в среднем на каждую постановку уходит около месяца. «Лирики» у нас немного – больше номеров о культуре народов мира и России, клубных танцев, юмористических зарисовок.

Зрители в зале и у телеэкранов могли сами убедиться, насколько широка тематика танцев «Огней». В финале этого года они рассказали историю о любви и потере под популярную песню Human британского музыканта Rag’n’Bone Man, а также показали зарисовки об этническом конфликте в Сербии и о закулисье интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Последний номер, что называется, «порвал зал».

Словом, каждый коллектив припас свой хореографический козырь. Петербуржский «Стиль» показал танцы вольных людей «Зов степей» под этническую версию песни группы Nirvana и историю «Игра в имитацию» о существах, обитающих между водой и воздухом. «Дис-Танцы-Я» из Калуги снова покорила всех – на этот раз пронзительной историей о любви, которая кончается в метель. Участники из разных городов выступали в ретро-купальниках, индийских костюмах и в обличье чертей, сверкали, как звезды Млечного пути, изображали ведьм и разбрасывали по сцене лимоны. Праздник самовыражения завершило «гостевое» выступление легендарной рязанской команды Chief Rocka. Финал был достойным тридцатилетней годовщины – головокружительным, свежим и стильным.

В тридцатом фестивале «Черный кот» приняли участие около 30 команд, большинство из которых из Рязани и области. Гости представляли Калугу, Москву, Санкт-Петербург, Тольятти, Борисоглебск и другие города. Заключительный концерт, где выступили также победители детского фестиваля «Черный котенок», посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов с женой и дочерью. Он отметил, что творческие начинания танцоров и дальше будут получать должную поддержку. А пока рязанским командам и исполнителям стоит продолжать работу над интересными ходами и историями. Гран-при конкурса уехал в Санкт-Петербург вместе с театром хореографических миниатюр «Стиль». Спасибо за волшебство им и всем, кто уже тридцать лет создает праздник танца в Рязани!