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29 марта 2017 года
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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Дебют – на «отлично»

В первом в нашей области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга.
Автор фото: Александр Королев | Дебют – на «отлично»
Фото: Александр Королев.

Прошедшие во Дворце спорта «Олимпийский» соревнования «Битва за Рязань» организовали и провели рязанский клуб боевого и смешанного единоборств при поддержке строительной компании «Альфа групп строй». Турнир посетили врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, министр социальной защиты населения Денис Боков. Почетными гостями были заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира по версии VVBA Александр Поветкин, экс-чемпион мира (ММА) Роман Зенцов, президент общероссийской общественной организации по развитию смешанных единоборств (ОСЕ) Сергей Евдокимов.

Венцом «Битвы за Рязань» стал бой по правилам грэпплинга россиянина Николая Савилова и американца Джеффа Монсона. Судьи зафиксировали ничью.

В итоге хозяева ринга одержали шесть побед, две схватки завершили вничью. Они продемонстрировали высокое мастерство. Причем надо учесть, что для большинства рязанцев выступления стали дебютными в профессиональном спорте.

«Поединки по профессиональным правилам ММА мы проводим не в первый раз, – рассказал президент областной федерации боевого и смешанного единоборств ММА Алексей Бурдучкин. – До этого были четыре профессиональных турнира, но соревнования такого высокого уровня нам доверили провести впервые. Праздник единоборств удался: был практически полный зал зрителей, бои получились острыми, захватывающими, участники продемонстрировали высочайшее мастерство. По итогам турнира будут учтены все плюсы и минусы. Планируем проводить соревнования подобного масштаба как можно чаще. Многое будет зависеть от спонсорской помощи. Надеемся, она будет более ощутимой».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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