Дебют – на «отлично»

В первом в нашей области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга.

Прошедшие во Дворце спорта «Олимпийский» соревнования «Битва за Рязань» организовали и провели рязанский клуб боевого и смешанного единоборств при поддержке строительной компании «Альфа групп строй». Турнир посетили врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, министр социальной защиты населения Денис Боков. Почетными гостями были заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира по версии VVBA Александр Поветкин, экс-чемпион мира (ММА) Роман Зенцов, президент общероссийской общественной организации по развитию смешанных единоборств (ОСЕ) Сергей Евдокимов.

Венцом «Битвы за Рязань» стал бой по правилам грэпплинга россиянина Николая Савилова и американца Джеффа Монсона. Судьи зафиксировали ничью.

В итоге хозяева ринга одержали шесть побед, две схватки завершили вничью. Они продемонстрировали высокое мастерство. Причем надо учесть, что для большинства рязанцев выступления стали дебютными в профессиональном спорте.

«Поединки по профессиональным правилам ММА мы проводим не в первый раз, – рассказал президент областной федерации боевого и смешанного единоборств ММА Алексей Бурдучкин. – До этого были четыре профессиональных турнира, но соревнования такого высокого уровня нам доверили провести впервые. Праздник единоборств удался: был практически полный зал зрителей, бои получились острыми, захватывающими, участники продемонстрировали высочайшее мастерство. По итогам турнира будут учтены все плюсы и минусы. Планируем проводить соревнования подобного масштаба как можно чаще. Многое будет зависеть от спонсорской помощи. Надеемся, она будет более ощутимой».