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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Всего Десять секунд

от «бронзы» отделило рязанского легкоатлета на Кубке России

В Кисловодске завершился Кубок России по легкоатлетическому кроссу. Рязанские спортсмены Мария Быкова и Александр Именин заняли 5 и 7 позиции на дистанции 5 километров. Соревнования прошли на трассе, расположенной на высоте 1200 метров, в непосредственной близости с олимпийской базой сборных команд России.

«Мужчинам и женщинам предстояло бежать 5 километров или 4 круга дистанции. Трасса больше представляла из себя не кроссовую, а «горнобежную» – на ней практически не было ни одного ровного участка, огромные подъемы и спуски. Именно поэтому этот Кубок считается одним из самых тяжелых кроссовых стартов. Да и время проведения, в самом начале летнего сезона, когда многие бегуны только начинают подготовительный период подготовки, выбрано не случайно. Именно здесь становится ясно, «кто есть кто». Первыми стартовали юноши и девушки, следом за ними – юниоры. И только потом мы. Честно сказать, когда я пробежала первый круг из четырех, поймала себя на мысли, что это мой последний старт, но ничего, справилась, прибежала пятая. Всего стартовало 24 девушки. Александр Именин бежал в следующем забеге. У него состав участников был посерьезнее – 42 бегуна вышли на старт. Со старта Александр держался в середине группы, но потом начал постепенно «прибирать» нерассчитавших свои силы. Итог упорной борьбы – 7 место и всего 10 секунд до бронзы», – рассказала Мария Быкова.

В настоящее время рязанские легкоатлеты продолжают тренировки в Кисловодске.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
Дебют – на «отлично»
В первом в нашей области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга.
Вячеслав Чирков
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