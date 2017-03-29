Что сердцу ближе

Почему гостям лучше всего дарить исконно рязанские подарки

В нынешний год Рязанский областной научно-методический центр народного творчества работает, можно сказать, в своем обычном режиме; сохраняет и распространяет нематериальное культурное наследие родного рязанского края. Какие способы используются, какие проблемы встают – обо всем этом корреспондент газеты беседует с заведующей отделом развития технологий выставочной деятельности центра Светланой Кудряшовой.

Р.В. – Светлана Сергеевна, никогда раньше, насколько я помню, в вашем центре не проводилось столько выставок, сколько сейчас. Если я не ошибаюсь, то чем это вызвано: потребностью снизу или возросшим вниманием сверху?

С.К. – Вы не ошибаетесь. Раньше, в 80–90-е годы, мы организовывали областные выставки чаще всего на базе Рязанского областного художественного музея. Все было хорошо, солидно… Но такой «выстрел» звучал один-два раза в год. Со временем мы выросли до такой степени, что сочли возможным, никого не стесняя, размещать экспозиции в своих стенах, полагаясь на свой выставочный комитет, своих искусствоведов. Сейчас мы проводим около двух десятков выставок в год. Думаю, что и раньше желающих показать свое творчество было не меньше, но не всех этих людей удавалось выявлять и учитывать. Когда я пришла работать в центр (а это было около тридцати лет назад), таких возможностей не было. Сейчас в нашем областном учреждении создан единый компьютерный банк данных, в котором зарегистрированы художники-любители, мастера декоративно-прикладного искусства и фотохудожники. Этот банк данных постоянно пополняется сведениями от наших операторов, которые есть в каждом из 29 муниципальных образований области и которые, посещая различные торжества, праздники в селах и райцентрах, отмечают и фиксируют творческих людей на местах.

Р.В. – Я знаю, что много таких людей приходит и непосредственно к вам в центр, чтобы показать предмет своего увлечения.

С.К. – Большинство тех, кто приходит в наш дом, можно сказать, так у нас и остаются, мы всячески стимулируем их творческую работу, организуем ее показ. Конечно, существует и определенный отбор. Иногда сам человек, посетив центр, посмотрев выставку, поговорив с нами, приходит к выводу, что пока не созрел. У кого-то, наоборот, слишком завышена оценка своего творческого потенциала. По возможности деликатно говорим ему об этом. В общем, стараемся никого не обидеть.

На сегодняшний день в нашем областном банке данных зарегистрировано более 2,5 тысячи людей, непрофессионально занимающихся художественным творчеством. И это дает огромные возможности для организации самых различных выставок, воплощения в жизнь интересных инновационных проектов. И зрители все это очень хорошо воспринимают. Где-то с начала двухтысячных годов у нас скопилось пять томов книг отзывов, и в них самые благодарные, восторженные записи.

Мы стараемся способствовать развитию самодеятельного творчества по разным направлениям, всех возрастных и социальных категорий населения. 3 апреля у нас открывается грандиозная юбилейная выставка областного клуба художников-любителей «Кистью творца остановленный миг» к 45-летию клуба, на которой будет представлено более 500 работ. На Пасхальной неделе можно увидеть выставку, где пасхальные мотивы воплощаются во всех видах декоративно-прикладного искусства. По прошлым годам знаю, что в экспозиции будет представлено много неповторимых, светлых, трогающих душу детских работ. В нынешнем году продолжится инновационный Арт-проект под названием «62 на 62». Этот проект, можно сказать, возрастной, для увлеченных творчеством людей, которым недавно исполнилось 60. А мысли у них кипят, руки делают… Что же, им ждать новую круглую дату или юбилей, чтобы выставить работы? Вот мы и придумали для этих 62-летних людей, живущих в рязанском регионе, который значится под номером 62, цикл выставок, часть которых проходит на колесах.

Р.В. – Мысли кипят, как вы говорите, руки делают… Что-то придумано новенькое в народном творчестве?

С.К. – Смотрите, какой размах получили снежные праздники, фестивали на базе сооруженных ледяных городков и даже городов. Раньше только и хватало на то, чтобы снеговик во дворе слепить. А теперь чего только не напридумывают! И материала сколько хочешь, и он всегда рядом. И все это очень кстати сейчас, когда мы задумали развивать туризм. Зимний маршрут через ледяной город – это замечательно. Ни один турист мимо ледяной скульптуры не пройдет, чтобы рядом с ней не сфотографироваться.

Р.В. – Да, но такие скульптуры тают. А есть непреходящее и вечное – исконно русские виды творчества, это как бы обозначение нашей страны, нас самих. Но я не уверена, что все молодые люди знают, какие в рязанском крае имеются народные промыслы.

С.К. – У меня есть давняя мечта, чтобы в Рязани, по примеру некоторых областных центров, открыли, наконец, центр ремесел. В этом месте можно было бы каждому желающему увидеть в действии, в процессе работы представителей наших четырех основных рязанских промыслов: это михайловское кружево, кадомский вениз, скопинская керамика и шиловская лоза. Конечно, на грамотно составленной экспозиции должны быть представлены образцы этих промыслов с современной информационной оснащенностью, чтобы человек, пришедший узнать, что собой представляет тот или иной рязанский промысел, в полной мере мог бы удовлетворить свой интерес. И не только теоретически. На базе центра ремесел можно создать целую сеть различных кружков, секций, клубов по самым разным видам творчества и для самых разных групп населения. Притом что основное внимание должно уделяться, конечно, исконно рязанским ремеслам, ничего страшного не будет, если мы удовлетворим интерес людей, которые хотят побольше узнать о современных видах народного искусства – скажем, о современной японской технике «амигуруми» (исполнение вязальным крючком мелких фигурок), о гильошировании – технике выжигания по ткани. Народ всем этим интересуется. И где ему все это увидеть, как не в центре ремесел!

Р.В. – В газете «Известия» от 24 января этого года была опубликована статья главы Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова «Народные промыслы – достояние России». В ней говорится о ряде мер по поддержке народно-художественных промыслов, в том числе и об увеличении в дальнейшем их государственного финансирования. Это очень кстати, так как я сама не раз слышала от наших мастеров, что даже на выставку в Москву им приходится везти экспонаты за свой счет. И еще один аспект подчеркнул министр: организация продаж изделий…

С.К. – Это очень важно для мастеров прикладного искусства. А стимулировать такие продажи можно было бы отчасти, обязав всех руководителей города и области внести свой вклад в это дело. Каким образом? Пусть изделия рязанских промыслов используют, например, при оформлении своих кабинетов и других административных помещений. Пусть покупают их в качестве подарков для разного рода торжеств или приема иностранных делегаций. Давайте дарить не китайские подделки и даже не гжель и не хохлому, хоть это и известные всему миру бренды, а истинно рязанское. Это и нашему сердцу ближе, и позволит увеличить заказы предприятиям народного промысла.