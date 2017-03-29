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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Не быть как все

Не быть как все

До конца этой недели в Рязани продлится Второй межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник». Само по себе это событие интересное, познавательное и весьма масштабное.

Так, в программе фестиваля – научно-практическая конференция, фотовыставка, просмотр фильмов, интернет-флешмобы, вебинары, концерт, различные мастер-классы, ярмарка хенд-мейда. Опытом и наработками поделятся друг с другом специалисты из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова.

Примечательно, что фестиваль действительно направлен не только на тех, кто воспитывает и работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но и на просто неравнодушных людей. А началась работа «Подснежника» с демонстрации короткометражного фильма «46/47» (Германия) и документального фильма «Я – Пакитан!» (Россия). Сразу отмечу, что зрителей в зале было много – особенно студентов.

Мне кажется, что короткометражный фильм «46/47» особенно показателен. Он – о смысле понятия «быть другим». За восемь с небольшим минут наглядно представлено, как трудно (иногда страшно, иногда обидно, иногда невыносимо больно) быть не таким, как все. В фильме «46/47» показан мир наоборот: у каждого человека здесь – синдром Дауна, а люди с сорока шестью хромосомами считаются инвалидами. Главный герой как раз и имеет сорок шесть хромосом. На него все обращают внимание. Никто не воспринимает его как равного себе, ведь он – «другой». Мама чрезмерно контролирует его жизнь телефонными звонками, а коллеги не воспринимают всерьез. В связи с этим стандартные ситуации, такие как покупка продуктов в супермаркете или поездка в автобусе, становятся для молодого человека настоящим испытанием. Однако у главного героя есть единственный друг, который понимает его и принимает таким, какой он есть.

Ситуации, показанные в фильме, конечно, сильно утрированы, но как же они распространены в нашей реальной обыденной жизни. Мне сразу вспомнилась женщина, имеющая взрослого сына с ментальными нарушениями, которая как-то рассказывала, что периодически на улице на них прохожие смотрят с укором и чуть ли не пальцем показывают. А все потому, что в силу заболевания мужчина не всегда ведет себя соответственно возрасту. К сожалению, в такие неприятные ситуации не раз попадала не только эта семья…

Хорошо, что сегодня родителям не предлагают сразу же в роддоме отказаться от малышей с врожденными патологиями, как это было еще десять-пятнадцать лет назад. Проблемы инвалидов уже не замалчиваются – о них говорят. А сами люди, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем, не прячутся дома в четырех стенах. Некоторые ведут активный образ жизни, имеют даже значительные достижения, скажем, в спорте, творчестве или общественной деятельности.

За последние несколько лет только в Рязанской области появилось несколько общественных организаций, созданных преимущественно родителями детей-инвалидов и направленных на решение проблем с их развитием, обучением и социализацией. Есть у нас и благотворительные фонды, которые помогают больным людям в приобретении средств реабилитации, лечении, да и просто поддерживают морально. И последнее, поверьте, тоже очень важно. Далеко не все вопросы можно решить только силами общественников, многое делается и со стороны государства.

Вот только не все так гладко и безоблачно – в целом в нашем обществе, к сожалению, отношение к инвалидам до сих пор неоднозначное. Наверное, так уж устроены люди. Многие мыслят стереотипами и тех, кто чем-то отличается от них, просто-напросто боятся. Быть может, этим и объясняется, что игнорируют или того хуже – агрессивно и враждебно к ним относятся.

Думается, чтобы изменить положение, нужно изменять мировоззрение людей. Естественно, это не может произойти в одночасье. Требуется достаточно много времени. Лично я уверена, что такие большие фестивали, как «Подснежник», в которых принимают участие люди разного возраста, разных профессий, разного статуса, помогают растопить лед непонимания...

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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