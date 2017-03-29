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29 марта 2017 года
Выпуск № 55 (5342)
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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Вторая полоса
Общество
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Жесткий контроль

поручил установить за перевозкой детей глава региона

В Луховицком районе 25 марта в дорожно-транспортном происшествии погибли трое подростков – спортсменов из Рязанской области.

От имени правительства региона врио губернатора направил соболезнования родным и близким погибших школьников, а также поручил заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной взять на контроль проведение разъяснительной работы во всех спортивных учреждениях области по вопросу организации поездок спортсменов в другие регионы.

Это касается также образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, кружков, секций, воспитанники которых принимают участие в конкурсах и мероприятиях за пределами населенного пункта, в котором они расположены.

– За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти. Если это частные поездки, то родители должны давать письменные разрешения, – отметил Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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