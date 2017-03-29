поручил установить за перевозкой детей глава региона

В Луховицком районе 25 марта в дорожно-транспортном происшествии погибли трое подростков – спортсменов из Рязанской области.

От имени правительства региона врио губернатора направил соболезнования родным и близким погибших школьников, а также поручил заместителю председателя регионального правительства Елене Буняшиной взять на контроль проведение разъяснительной работы во всех спортивных учреждениях области по вопросу организации поездок спортсменов в другие регионы.

Это касается также образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, кружков, секций, воспитанники которых принимают участие в конкурсах и мероприятиях за пределами населенного пункта, в котором они расположены.

– За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти. Если это частные поездки, то родители должны давать письменные разрешения, – отметил Николай Любимов.