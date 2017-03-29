Областная сетевая «Агрошкола» оправдывает хорошие ожидания

Задуман этот сетевой дистанционный проект в областном детском эколого-биологическом центре. Поддержан профессорско-преподавательским составом Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

Старт проекту был дан осенью прошлого года, когда более 40 сельских школьников из Пронского, Рыбновского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Милославского районов и Рязани собрались в стенах университета на свою первую установочную сессию и получили домашние задания по ветеринарии и зоотехнии, агрономии и лесному делу. Потом был рабочий период – вплоть до зимних каникул. Потом, когда все остальные школьники стали наслаждаться заслуженным отдыхом, участники проекта вновь отправились в областной центр, чтобы отчитаться о проделанной работе. А 28 марта юные энтузиасты и их педагоги, невзирая на погоду и трудности пути, приехали в университет на третью весеннюю обучающую сессию.

Поскольку учебный год в «Агрошколе» близится к концу, директор эколого-биологического центра Елена Харитонова подвела предварительные итоги. Они оказались хорошими, так как выявилось главное: сельские ребята (и не только сельские) охотно постигают азы сельхознаук, педагоги дополнительного образования преданно им в этом помогают, ну а вуз создает все необходимые условия. В конце учебного года (где-то в середине мая) дети получат сертификаты агрошколы, и это должно в дальнейшем обеспечить их поступление в сельхозвуз, если они этого захотят. Всех, кто способствует такому финалу, директор центра наградила благодарственными грамотами.

Первый год работы школа была одногодичной, а обучающие сессии длились всего один день. Не исключено, что в дальнейшем срок обучения будет более длительным, а учебные сессии – с ночевкой, чтобы школьники под кураторством преподавателей вуза и студентов не очень уставали от учебы и дороги и почувствовали в какой-то мере «дух университета».

Директор центра особенно отметила роль в создании школы Дмитрия Виноградова, доктора биологических наук, начальника управления инновационной деятельности вуза, и руководителя агрономического направления работы эколого-биологического центра Веры Беляевой.