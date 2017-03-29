Инспекторский визит
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина посетила Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов в д. Авдотьинка
Наталья Епихина проинспектировала работу дома-интерната, осмотрела жилые комнаты, пообщалась с сотрудниками и проживающими в учреждении гражданами. На встрече с руководителями учреждения состоялось обсуждение вопросов, касающихся качества обслуживания, повышения уровня комфорта для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставления необходимой медицинской помощи, взаимодействия с общественными благотворительными организациями и волонтерскими объединениями.
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года