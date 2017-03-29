Областная общественно-политическая газета
05:11 МСК
Среда
29 марта 2017 года
Выпуск № 55 (5342)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцы увидят «Планету-океан»Подмосковные следователи разбираются в причинах ДТП, в котором погибли трое рязанских подростковВ Рязани прошел VI открытый турнир по стрельбе из пистолета МакароваВ Рязани стартовал региональный этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017» Николай Любимов встретился с рязанскими активистами ОНФ
Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
Просмотров: 50
Выпуск № 55 (5342) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Инспекторский визит

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина посетила Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов в д. Авдотьинка
Инспекторский визит

Наталья Епихина проинспектировала работу дома-интерната, осмотрела жилые комнаты, пообщалась с сотрудниками и проживающими в учреждении гражданами. На встрече с руководителями учреждения состоялось обсуждение вопросов, касающихся качества обслуживания, повышения уровня комфорта для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставления необходимой медицинской помощи, взаимодействия с общественными благотворительными организациями и волонтерскими объединениями.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
Предварительные итоги
Областная сетевая «Агрошкола» оправдывает хорошие ожидания
По материалам официального сайта Правительства области
Нарушения устраняются
Отделами административно-технического контроля районных префектур ведутся проверки соблюдения Правил благоустройства Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Весенний марафон
Работодатели области предложили рабочие места студентам и выпускникам рязанских вузов
Димитрий Соколов
Культура
И лечить, и радовать
В Рязани проходит фестиваль искусств среди студентов-медиков и медработников
Елена Серебрякова
Вести районов
Вести районов
Общество
Жесткий контроль
поручил установить за перевозкой детей глава региона
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Цветы для любимого города
Рязанские школьники готовят рассаду для экологической акции
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Профессионалы с большим сердцем
За звание педагога поборются лучшие педагоги дошкольного образования региона
Ольга Драган
Общество
О впечатлениях и увлечениях
Глава области Николай Любимов встретился с активной молодежью
Елена Серебрякова
Культура
В лучших традициях
В Рязанском филиале Высшей школы народного искусства открылась выставка народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Что сердцу ближе
Почему гостям лучше всего дарить исконно рязанские подарки
Татьяна Банникова
Авторская колонка
Не быть как все
Ольга Драган
Культура
Прыжок. Полет. История
Зоопарк, индийское кино, водный мир – темы тридцатого фестиваля танца «Черный кот»
Татьяна Клемешева
Спорт
Дебют – на «отлично»
В первом в нашей области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга.
Вячеслав Чирков
Спорт
Всего Десять секунд
от «бронзы» отделило рязанского легкоатлета на Кубке России
Светлана Максимова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы