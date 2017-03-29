Нарушения устраняются

Отделами административно-технического контроля районных префектур ведутся проверки соблюдения Правил благоустройства Рязани

Проверяется и деятельность управляющих компаний по уборке дворовых территорий, а также территорий, закрепленных за предприятиями и организациями города.

Недавно были проведены рейды по контролю за благоустройством и проведением земляных работ на территории Октябрьского района, в результате которых обследовано 215 объектов, установлено 56 нарушений. За нарушения правил благоустройства работниками отдела административно-технического контроля составлено 19 актов. Специалистами префектуры Октябрьского района обследовано 20 строительных площадок, согласовано 5 ордеров на проведение земляных работ, 6 объектов приняты на гарантию.

В ходе проверок соблюдения Правил благоустройства специалистами отдела административно-технического контроля префектуры Советского района выданы предписания на демонтаж 12 рекламных конструкций, демонтировано – 6. Административной комиссией рассмотрено 20 протоколов. По 18 из них выписаны штрафы на сумму 42 000 рублей.

Работники отдела административно-технического контроля префектуры Московского района обследовали порядка 150 объектов. Составлено 15 актов о нарушении Правил благоустройства. Специалистами префектуры Московского района обследовано 16 строительных площадок. Произведен демонтаж 13 рекламных конструкций.