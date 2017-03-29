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29 марта 2017 года
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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Вторая полоса
Общество
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Цветы для любимого города

Рязанские школьники готовят рассаду для экологической акции

В мае этого года в рамках второй экологической акции «Цветы для любимого города» на нескольких клумбах Рязани общей площадью около 200 кв.м. планируется высадить в открытый грунт рассаду, которую сейчас активно готовят школьники совместно с учителями и родителями. В 2016 году таким образом на городских клумбах появилось более 40 тыс. цветов.

Цветочная рассада, выращенная школьниками, будет высажена в городские клумбы, разбитые на улицах Есенина около дома №21, Дзержинского у дома №10, в парке Морской славы и в дендропарке.

В 2016 году в рамках аналогичной акции было высажено более 40 тыс. цветов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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