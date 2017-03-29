Рязанские школьники готовят рассаду для экологической акции

В мае этого года в рамках второй экологической акции «Цветы для любимого города» на нескольких клумбах Рязани общей площадью около 200 кв.м. планируется высадить в открытый грунт рассаду, которую сейчас активно готовят школьники совместно с учителями и родителями. В 2016 году таким образом на городских клумбах появилось более 40 тыс. цветов.

Цветочная рассада, выращенная школьниками, будет высажена в городские клумбы, разбитые на улицах Есенина около дома №21, Дзержинского у дома №10, в парке Морской славы и в дендропарке.

В 2016 году в рамках аналогичной акции было высажено более 40 тыс. цветов.