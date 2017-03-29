Профессионалы с большим сердцем

За звание педагога поборются лучшие педагоги дошкольного образования региона

В Рязани стартовал региональный этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017». Его торжественное открытие состоялось в детском саду № 2 города Рязани.

Участников приветствовали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, депутат Госдумы Елена Митина, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

«В очередной раз конкурс «Воспитатель года» собрал нас в одном из лучших детских садов Рязани, – отметила Ольга Щетинкина. – Конкурс сумел сплотить педагогическое сообщество и повысить престиж профессии».

Ольга Щетинкина особо подчеркнула, что нынешний конкурс – самый многочисленный. За звание лучшего поборются 33 педагога из 27 муниципальных образований Рязанской области. В рамках конкурса им предстоит поделиться друг с другом своим опытом и наработками. В частности, каждый участник должен будет представить методические материалы в сети Интернет, адресованные коллегам и родителям, фрагмент педагогической деятельности с детьми. Впервые конкурсантами должны быть проведены мастер-классы.

«Профессия воспитателя сложная, но интересная, – подчеркнула Елена Митина. – Не все задумываются, насколько она трудна. А между тем вы берете на себя ответственность за каждого ребенка и находите подход к каждому малышу». По словам Елены Митиной, конкурс «Воспитатель года» – это, прежде всего, разговор о том, чтобы система дошкольного образования стала лучше.

По традиции конкурс завершится публичными лекциями семерки лауреатов и часовым ток-шоу «Профессиональный разговор», где планируется обсудить актуальные проблемы сферы дошкольного образования.

Победитель регионального этапа представит Рязанскую область на заключительном всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года-2017». Кстати, в этом году он будет проходить в ноябре в Рязани.