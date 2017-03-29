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29 марта 2017 года
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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Вторая полоса
Общество
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О впечатлениях и увлечениях

Глава области Николай Любимов встретился с активной молодежью
Автор фото: Елена Серебрякова | О впечатлениях и увлечениях
Фото автора.

Встреча прошла в оздоровительном комплексе «Звездный», где на занятия Выездной школы собрались представители молодежного правительства региона и молодежных администраций районов Рязанской области. Вместе с Николаем Любимовым к молодым активистам приехали заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, председатель молодежного правительства региона Екатерина Протасова.

– Вы одни из самых активных молодых людей, которые хотят и могут менять город и область к лучшему, – обратился Николай Любимов к присутствующим. – Мы будем поддерживать вашу деятельность, ваши проекты. Нам интересно, как вы оцениваете развитие региона. Вы можете привнести много новых хороших изменений.

Главе региона рассказали о деятельности молодежного правительства за прошлый год. Затем общение продолжилось в формате «вопрос-ответ». Спрашивали молодые активисты. Отвечал глава региона. Но обо всем по порядку.

О впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным

– Встреча состоялась в феврале. Это было волнительное для меня событие. Но Владимир Владимирович как-то сразу расположил к себе, и волнение ушло. Я попросил Президента поддержать развитие нашего региона и пригласил посетить в ближайшее время Рязанскую область. Он согласился. Разговор на разные темы длился примерно 15-18 минут. В целом атмосфера была очень доброжелательная, Президент шутил, спросил о моей семье, о впечатлениях от региона и пожелал успешно применять прежний опыт работы на новом месте.

Об отношении к комплексу ГТО

– К ГТО отношусь отлично. Этот комплекс полезен и общедоступен для всех. Юношам он помогает подготовиться к службе в армии, а девушкам – поддерживать себя в тонусе. Да и взрослому населению небольшие физические нагрузки помогают дольше сохранять здоровье. Как только найду свободное время, вновь возобновлю свои занятия плаванием и попробую сдать нормативы ГТО.

О перспективах развития области

– Пока я знакомлюсь с районами. Вопросов, конечно, много. Но и достижений тоже. У меня сейчас три главных задачи: изучить область; обновить стратегию социально-экономического развития региона, обозначить приоритеты и войти с ними в федеральные программы поддержки; искать инвесторов для развития территории.

Об изменении рязанского бренда

– Рязань должна получить новый позитивный имидж на федеральном уровне. Для этого надо изменить отношение людей к городу и к области. Можно начать с чистых улиц, с хороших дорог.

О Российском движении школьников

– Я сам успел побывать и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Это была достаточно стройная система работы с молодежью, которая объединяла нас, стимулировала к развитию и личностному росту. Российское движение школьников ставит примерно такие же задачи, но оно вне политики. Нам снова нужно объединить молодежь на основе общих ориентиров.

О кадровом резерве

– Важно, чтобы молодежь понимала: она тоже может влиять на состояние области, города, села… Сейчас много молодежных организаций, из участников которых вполне могут получиться хорошие управленцы. Надо развиваться и расти в этом направлении. Время идет, и смена поколений будет необходима. Вот тут и пригодятся ваши знания и накопленный опыт.

О развитии туризма

– Туристическое будущее у нас хорошее. Есть прекрасная природа, интересные люди и исторические места. Но мешает нашей туристической привлекательности отсутствие инфраструктуры. Должно быть хорошо развито дорожно-транспортное сообщение, построены гостиницы, проложены туристические маршруты, чтобы люди хотели остаться в нашем регионе больше чем на один день. Это все, конечно, уже появляется, но пока мало. Надо привлекать инвесторов.

Об увлечениях в свободное время

– Я в детстве учился в музыкальной школе, поэтому сначала симфоническую музыку не очень ценил: уставал от нее, наверное. Сейчас люблю слушать хорошую музыку: и классическую, и прогрессивный рок, и джаз. Также хотелось бы больше времени уделять спорту: плаванию, боевым искусствам, большому теннису.

Кто вдохновляет Николая Любимова?

– Наверное, одного такого человека нет. Хочется от многих уважаемых мною людей взять частичку опыта и мудрости. Например, в политике вдохновляют Владимир Путин и Уинстон Черчилль.

***

В заключение встречи ее молодые участники подарили главе региона корзину с рязанскими продуктовыми брендами и сфотографировались на память.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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