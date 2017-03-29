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29 марта 2017 года
Выпуск № 55 (5342)
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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017
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Выпуск № 55 (5342) |
Вторая полоса
Культура
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В лучших традициях

В Рязанском филиале Высшей школы народного искусства открылась выставка народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана
В лучших традициях

Выставка, которая будет работать в течение трех недель, организована в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Навруза и направленных на обеспечение дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в регионе, сохранение лучших народных обычаев.

В экспозиции представлены изделия мастеров-ремесленников из двенадцати регионов Узбекистана, в частности, вышивка в различных техниках, игрушки, панно, предметы быта, керамика, традиционная мужская и женская одежда. По словам организаторов, выставка будет особенно интересна изучающим народные промыслы: художественную вышивку, кружевоплетение, изобразительное искусство, ювелирное дело.

В Рязанской области реализуется региональная Стратегия государственной национальной политики, в рамках которой осуществляется целый комплекс мероприятий, направленных на развитие межконфессионального взаимодействия, сохранение национальных культур. Ведется активная работа по выполнению региональной госпрограммы по развитию местного самоуправления и гражданского общества, которой предусмотрена поддержка НКО, работающих в сфере укрепления межнациональных отношений.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 55 (5342) от 29 марта 2017 года
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