Работодатели области предложили рабочие места студентам и выпускникам рязанских вузов

Весенний марафон ярмарок вакансий для молодежи начался 27 марта в РГУ им.С.А. Есенина. Эстафету вчера принял радиотехнический университет, сегодня – политехнический институт, придет ярмарка и в агротехнологический университет.

Студент физмата РГУ Иван Саченко диплом бакалавра получит через три года. Будущий программист уже сейчас подыскивает себе надежное место работы. На ярмарку вакансий молодой человек пришел задолго до ее официального открытия, чтобы без спешки пообщаться с работодателями.

Ивана заинтересовала компания «Еламед». Здесь студенту можно пройти стажировку и практику и получить зарплату за свой труд. А если заключить с компанией договор на последующее трудоустройство, то еще и стать ее стипендиатом, получая от шести до девяти тысяч рублей от фирмы, в зависимости от успехов в учебе. Со временем можно будет задуматься и о получении жилья от компании.

– На ярмарку сходил не зря, – делится впечатлениям Иван. – Предложение от Елатомского приборного завода мне нравится. Во-первых, это работа на перспективном предприятии, а не какая-то случайная подработка, во-вторых, белая зарплата. Особенно порадовало, что можно устроиться на завод без опыта работы, ну и стипендия тоже фактор немаловажный.

Фармацевтическая компания «ФОРТ» прислала своего представителя, чтобы пригласить на работу биохимиков, химиков. Карьерный рост на крупнейшей в Восточной Европе фабрике по производству вакцин можно начать с лаборанта. Стартовая зарплата – от 22 тыс. рублей.

– Студентам мы предлагаем подработать упаковщиками, это хорошая возможность познакомиться с предприятием изнутри и принять решение о будущем трудоустройстве, – говорит менеджер по подбору и адаптации персонала ООО «ФОРТ» Татьяна Короткова.

В рязанском офисе международной компании «Эпам-системс» зарплата начинающего специалиста еще выше – от 30 тыс. Способности будущих разработчиков программного обеспечения проверяют тут же, на ярмарке, предлагая собрать головоломки. Самых креативных обещают зачислить в штат без конкурса. Для начинающих специалистов фирма располагает собственным учебным центром.

Присматриваются выпускники и к рекламе военной службы по контракту. Рязанское воздушно-десантное командное училище готово принять по контракту механиков-водителей боевых машин.

Молодые кадры ждут в таких отраслях, как промышленность, образование, транспорт, связь, финансовая сфера, торговля, социальная защита и других. Частные и государственные компании предлагают зарплату от девяти до 50 тыс. рублей в зависимости от специальности и квалификации. Особым спросом пользуются молодые профессионалы в области IT-технологий.

– Хорошо заметно, что работодатели выдвигают очень конкретные требования к подготовке выпускников и уже в ходе собеседований указывают, что они должны знать и уметь. Рязанские вузы научились выстраивать свои программы в соответствии с этими требованиями. Мы проведем отдельную ярмарку вакансий для специалистов педагогического профиля. Шесть процентов имеющихся вакансий в регионе – это кадры для образовательных учреждений. В этом объеме свыше 76 процентов – это учителя, – сообщила «РВ» министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская.

На ярмарке в РГУ можно было убедиться в том, что предложение примерно соответствует спросу. Если хорошенько прорекламировать свое предприятие и поискать специалиста, то он наверняка отыщется. Судя по общению работодателей со студентами, более уверенно на рынке труда чувствуют себя выпускники факультетов технического профиля. Скажем, зарплату начинающим программистам без всякого опыта сулили от 30 тыс. рублей. Этот же заработок для педагогов с большим стажем считается очень хорошим.

Работа для молодежи, безусловно, есть, но вряд ли можно говорить об изобилии вакансий по перспективным специальностям. Некоторые «завидные» предприятия выходят на ярмарки буквально с двумя-тремя предложениями, которые и в рекламе не нуждаются, другие не готовы публично сообщать численность свободных рабочих мест и размер зарплаты. Все это указывает на многие факторы неопределенности на рынке труда. В чем можно пока быть уверенным, так это в том, что люди с высокими профессиональными компетенциями, особенно в производственной сфере, без работы не останутся, и поговорка «кто ищет – тот всегда найдет» не теряет актуальности.