И лечить, и радовать

В Рязани проходит фестиваль искусств среди студентов-медиков и медработников

Практикующие врачи и будущие медики – порядка 1000 человек со всей России и ближнего зарубежья – приехали в Рязань, где с 27 марта по 1 апреля проходит XII Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников. Он проводится под эгидой федерального Министерства здравоохранения, посвящен Году экологии и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи.

В рамках соревновательной программы студенты-медики и опытные работники системы здравоохранения проявляют свои творческие таланты. Они соревнуются в десяти творческих направлениях: вокально-инструментальные ансамбли, вокальный, инструментальный и театральный конкурсы, хореография, оригинальный жанр, театр моды, журналистика, фото- и видеоконкурсы, всего более 30 номинаций. Оценивать работы будет высококвалифицированное жюри, в составе которого известные деятели культуры и искусства как из Рязани, так и из других городов России. Главный приз – Кубок ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». В прошлом году его обладателем стал Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко.

На церемонии открытия присутствовали член Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, министр образования региона Ольга Щетинкина, ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин, представитель ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» Владимир Решетников, член редакционной коллегии «Медицинской газеты», член Союза писателей РФ Владимир Королев.

– Рязань принимает этот фестиваль второй раз, и сейчас мы наблюдаем самое большое количество участников за всю его историю. Их ждет обширная соревновательная и культурная программа, – отметил Роман Калинин. – Разноплановое развитие очень важно для специалистов медицинской сферы. Опытные врачи подают пример молодым. Все погружаются в творческую среду, находят новых друзей. Фестиваль помогает отвлечься от будней. Когда я учился, такого не было. А сейчас в системе медицинского образования появляются новые традиции. Себя можно проявить не только в науке и профессиональной деятельности, но и в спорте, и в творчестве.

Конкурсная программа продлится пять дней, любой желающий может посетить выступления конкурсантов. Подробное расписание выступлений можно найти на сайте Рязанского медуниверситета. Торжественное закрытие фестиваля пройдет в субботу.